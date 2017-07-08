Психологи посоветовали, как правильно мириться супругам после ссоры

Конфликты, ссоры, выяснение отношений бывает у каждой пары, в любой семье. Ученые из Университета Бакнелла провели исследование и заметили, что мужчины и женщины после ссор пытаются примириться по разному.

Женщины ждут, что их возлюбленный будет раскаиваться со слезами на глазах, просить прощения, умолять простить его. А мужчины надеются на секс, считая, что если женщина готова к близким отношениям, значит она все простила - пишет The Daily Mail.

Исследователи изучили способы разрешения конфликтов между партнерами. Психологи выделили 21 категорию возможных форм поведения после ссор. Мужчины самыми эффективными методами примирения считали секс и приятные поступки возлюбленной.

По слезным извинениям партнера женщины понимают, что их избранник способен оказать им эмоциональную поддержку и поставить ее интересы выше своих.