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Путин о Навальном: не интересно вести диалог

8 июля 2017, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]

Путин о Навальном: не интересно вести диалог
фото с сайта Кремля

Президенту РФ Владимиру Путину на пресс-конференции по окончании саммита G20 задали вопрос об Алексее Навальном. По словам Путина, не интересно вести диалог с теми, чьи критические замечания имеют целью привлечь к себе внимание.

Российский лидер ответил, что есть смысл вести диалог с президентского или правительственного уровня с теми, кто предлагает конструктивную повестку, - сообщает "Интерфакс".

"Я считаю, что мы можем иметь диалог, особенно такого уровня, как президентский или правительственный, с людьми, которые предлагают конструктивную повестку дня даже критического характера. Но если речь идет только о том, чтобы привлечь к себе внимание, то это не интересно для диалога", - цитирует ТАСС Путина.

Алексей Навальный 7 июля вышел на свободу после 25 суток административного ареста по обвинению в организации несогласованной акции 12 июня. Оппозиционер заявил, что продолжит заниматься политикой, несмотря на давление со стороны властей. Последние дни в его штабах в Москве и регионах проходят обыски. В субботу в столице были задержаны 30 волонтеров.

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