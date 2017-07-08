В России 8 июля отмечают праздник - день семьи, любви и верности. Накануне праздника народный артист России Владимир Винокур ответил на вопрос о семье и карьере "Аргументам недели".

По словам Винокура, он женат на Тамаре уже 43 года. "Она мне всегда и во всем помогала и помогает", - отметил артист.

"И известен я стал более сорока лет назад, то есть карьера у меня идет вместе с семьей. Карьера - это преходяще, а семья - она навсегда!" - подчеркнул Владимир Винокур.

Интересно ответил на вопрос о семье и карьере телеведущий Владимир Соловьев. По его мнению, "нужно делать выбор, ну или в крайнем случае пытаться как-то совмещать".

Известный "ночной волк" затруднился ответить на вопрос о семье и карьере. Хирург - Александр Залдостанов - ответил коротко.

В День любви, семьи и верности хоккеист Александр Овечкин и модель, дочь актрисы Веры Глаголевой Настасья Шубская сыграли пышную свадьбу.