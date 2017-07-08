Магаданский пенсионер намыл 2,5 грамма золота и выиграл миллион рублей

Итоги третьего всероссийского конкурса по промывке россыпного золота «Старательский фарт» подвели в Магаданской области. Участниками соревнований стали 80 человек - они были отобраны среди 146 подавших заявки.

Как сообщает пресс-служба правительства Магаданской области, в этом году призовой фонд конкурса составил 2,5 млн рублей. При этом премия за первое место составила миллион рублей, за второе - 600 тысяч, за третье - 400 тысяч.

Конкурсантам нужно было намыть золото, используя деревянный лоток, кайло и емкость с водой в виде разрезанной вдоль металлической бочки. Золотоносный грунт привезли из колымской артели «Полевая».

Победителем стал магаданский пенсионер Юрий Старцев, который намыл 2,47 г золота. Второе место занял Геннадий Усиков из Иркутской области (2,09 г), а третье - Николай Никонов, который тоже приехал из Иркутской области (2,03 г).