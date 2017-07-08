Песков ответил, почему самолет Путина сделал крюк в 500 км по пути на G20

Самолет президента РФ Владимира Путина по пути в Гамбург на саммит G20, сделал крюк в 500 километров, пролетев над странами - членами НАТО. Маршрут президентского самолета заинтриговал.

На вопрос, почему самолет Путина сделал крюк и пролетел над Финляндией и Швецией, ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря главы российского государства, все вопросы, связанные с передвижением президента Владимира Путина, касаются его безопасности, - передает РБК.

"Принимаются меры, которые считаются целесообразными", — ответил Дмитрий Песков журналистам на саммите.

"Аргументы недели" писали, что самолет Путина перед посадкой в Гамбурге сделал крюк и облетел страны НАТО.

Данные о маршруте уточнил портал FlightRadar24.

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