Марафонцы пробегут 42 километра по центру Петербурга

9 июля в Петербурге пройдет 28-й Международный марафон «Белые ночи». Участники из России, Германии, Франции, Великобритании, Канады, США и других стран преодолеют дистанцию 42 километра.

Путь бегунов будет пролегать по историческому центру Санкт-Петербурга, среди всемирно известных памятников истории и архитектуры, по живописным набережным Невы, Фонтанки, Крестовскому острову и Невскому проспекту.

Принять участие смогут все желающие, но для тех, кто решит бороться за первое место, будут действовать определенные ограничения, например, нельзя брать с собой на дистанцию плеер или получать питание от других лиц — подкрепиться спортсмены смогут у специальных пунктов или той едой, которая была у них со старта.

Сопровождающие на роликах или велосипедах могут поддержать бегущих, но лишь тех, кто не претендует на главный приз.

Для того, чтобы принять участие в забеге необходимо зарегистрироваться на сайте марафона и подойти к восьми утра на Дворцовую площадь с документом, удостоверяющим личность.