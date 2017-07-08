В Екатеринбурге полицейские спасли лисёнка

Полицейские патрульно-постовой службы старший лейтенант полиции Станислав Спицин, старший сержант полиции Сергей Лазуков и старший сержант полиции Сергей Середа спасли в Екатеринбурге лисёнка, которого впервые заметили у крыльца торговой точки, надеясь на то, что его покормят люди.

Как уточняет пресс-служба МВД, позже лисёнок переместился к оживленной дороге, а затем застрял в узком проходе между гаражами в микрорайоне "Пионерский". Там его и поймали полицейские.

Выяснилось, что лисёнку около трёх месяцев. Его поместили во временное жилище, у него обнаружена резаная рана задней лапы. Планируется, что после лечения животное отпустят в природу.