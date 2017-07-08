Владельцам кафе в аэропортах Москвы ФАС предложила снизить цены

Ранее «Аргументы недели» сообщали о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела уголовные дела в отношении владельцев кафе в московских аэропортах из-за чрезмерно высоких цен на продукты питания.

ФАС подозревает владельцев ресторанов и кафе в аэропортах в чрезмерном завышении цен и завела уголовные дела. При этом владельцам дается возможность снизить цены добровольно, минуя судебные тяжбы, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на главу ФАС Игоря Артемьева.

Проверка антимонопольного ведомства выявила факты чрезмерного и неоправданного завышения цен в кафе воздушных гаваней. Владельцам кафе предлагается добровольно снизить цены, поскольку услугами фастфуда в аэропортах пользуются люди разного уровня достатка.