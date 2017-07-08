Движение транспорта в Москве ограничат из-за строительства метро и коммуникаций

Гостей и жителей Москвы власти города проинформировали о введении ограничений движения на участках улиц Каховки и Дыбенко.

В частности, в связи со строительством участка Третьего пересадочного контура метро до 31 декабря 2019 года ограничено движение по одной полосе нечетной стороны улицы Каховки от дома 7, корпуса 1 до дома 1, корпуса 2 по Малой Юшуньской улице. Полосу на четной стороне улицы перекроют с 20 июля до 31 декабря 2019 года.

Кроме того, из-за прокладки инженерных коммуникаций с 13 июля по 31 августа этого года до двух полос ограничат движение на улице Дыбенко в районе дома 4, корпуса 15.