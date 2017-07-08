Возле стадиона под Ростовом откопали старинный китайский сервиз

Откуда на Дону взялся китайский сервиз XIV века, ученые пока не выяснили. Историческую находку сделали в городе Азов Ростовской области рядом со стадионом имени Лакомова. На старинный фарфор наткнулись рабочие.

О старинной находке в городе Азов сообщает 8 июля ТАСС.

Глава экспедиции Азовского музея-заповедника Андрей Масловский сказал, что старинный сервиз мог принадлежать аристократам древнего поселения на территории Азова - Азака.

Археологи провели раскопки в зоне коммуникаций, которые подходят к стадиону. Найдены фрагменты селодоновых сосудов и один фрагмент -иранский, с росписью в технике "минаи". Важнейшей находкой ученые считают ручку селадоновой вазы в виде головы слона с хоботом. На территории Золотой орды в Азове таких находок раньше не делали.

В XIV веке найденные сосуды были очень дороги и позволить их себе могли только очень богатые аристократы. Селадон - один из видов китайского фарфора. Дальняя перевозка посуды делала ее еще дороже.