В Твери задержали подозреваемых в убийстве пожилых людей

В Твери сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в убийстве пожилых людей. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, задержанными оказались мужчины 33 и 43 лет.

Преступление было совершено в квартире дома, расположенного по ул. 2-ое гор. торфопредприятие в Твери. Его жертвами стали 85-летний мужчина и 70-летняя женщина.

По возбужденному уголовному делу составлен подробный план следственных действий, назначены судебная молекулярно-генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Проводятся другие процессуальные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств, уточняет пресс-служба.