Тверь

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//События/Афиша

sirano-de-berzherak

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//Общество 13+

В Твери задержали подозреваемых в убийстве пожилых людей

8 июля 2017, 11:23 [ «Аргументы Недели. Тверь» ]

В Твери задержали подозреваемых в убийстве пожилых людей
Фото: wikimedia.org

В Твери сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в убийстве пожилых людей. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, задержанными оказались мужчины 33 и 43 лет.

Преступление было совершено в квартире дома, расположенного по ул. 2-ое гор. торфопредприятие в Твери. Его жертвами стали 85-летний мужчина и 70-летняя женщина.

По возбужденному уголовному делу составлен подробный план следственных действий, назначены судебная молекулярно-генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Проводятся другие процессуальные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств, уточняет пресс-служба.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЛП


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

МИД ФРГ: между Европой и США может начаться торговая война

МИД ФРГ: между Европой и США может начаться торговая война

Глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что между Европой и США может начаться торговая война. Дипломат подчеркнул, что европейские страны не будут бездействовать.

//В мире

Россия и США намерены объявить о перемирии в Сирии

Россия и США намерены объявить о перемирии в Сирии

Россия и США намерены объявить о перемирии на юго-западе Сирии между сторонами конфликта. Тему прекращения огня обсуждали на встрече в рамках саммита G20 президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

//В мире

Силуанов: вопрос антироссийских санкций на G20 не поднимался

Силуанов: вопрос антироссийских санкций на G20 не поднимался

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что президент США Дональд Трамп на заседании G20 больше всего говорил об экономике Америки и затрагивал тему справедливой торговли.
sungrado

//Общество

Минтруд РФ: зарплаты 5 миллионов бюджетников поднимут на 4 %

Минтруд РФ: зарплаты 5 миллионов бюджетников поднимут на 4 %

Под «майские указы» президента России Владимира Путина не попали отдельные категории работников госучреждений, а это свыше пяти миллионов граждан. Их заработная плата будет проиндексирована, заверяют в Минтруде.

//В мире

Госдепартамент назначил спецпредставителя США по Украине по запросу Путина

Госдепартамент назначил спецпредставителя США по Украине по запросу Путина

Министр иностранных дел Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон сообщил, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер был назначен Госдепартаментом по запросу президента России Владимира Путина.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Новым гендиректором «Почты России» назначен замглавы Минэкономразвития

Новым гендиректором «Почты России» назначен замглавы Минэкономразвития

Новым гендиректором «Почты России» назначен замглавы Минэкономразвития РФ 43-летний Николай Подгузов. Полномочия экс-гендиректора компании Дмитрия Страшнова были прекращены по истечении трудового контракта.

//Наука

На Марсе обнаружено еще одно свидетельство разумной жизни (ВИДЕО)

На Марсе обнаружено еще одно свидетельство разумной жизни (ВИДЕО)

Ранее «Аргументы недели» сообщали про то, что жизнь на поверхности Марса вряд ли возможна: соли хлорной кислоты Красной планеты убивают все живые бактерии и ученые надеются найти жизнь под поверхностью планеты.

//Новости ADWILE

//В мире

Вот это честность: в Италии чиновник увидел на столе деньги и вызвал полицию

Вот это честность: в Италии чиновник увидел на столе деньги и вызвал полицию

Глава одного из итальянских регионов Пьерлуиджи Маркуис стал образцом честности для итальянских СМИИ после своего поступка. Как только Маркулис обнаружил в своем столе чужие деньги, он тут же вызвал полицию.

//Происшествия

В сеть попало видео крушения самолета под Тамбовом (ВИДЕО)

В сеть попало видео крушения самолета под Тамбовом (ВИДЕО)

О крушении легкомоторного спортивного самолета под Тамбовом «Аргументы недели» сообщали ранее. Пилот воздушного судна погиб. Известно, что пилот должен был выполнить программу пилотажа перед выпускниками школ.
sungrado

//Новости партнеров

//Криминал

В Москве на владельца иномарки напали бандиты с топором

В Москве на владельца иномарки напали бандиты с топором

Владелец иномарки «Субару» на юге Москвы едва успел скрыться от группы бандитов, которые напали на него и повредили топором кузов его авто. Мужчина сообщил полицейским, что и пистолеты у нападавших тоже были.

//Футбол

Известного футболиста Ромелу Лукаку задержали в США за дебош

Известного футболиста Ромелу Лукаку задержали в США за дебош

Лукаку буянил в арендованном доме в Беверли-Хиллз (штат Калифорния). Несколько дней назад он устроил в своем временном жилище слишком шумную вечеринку - соседям пришлось вызывать полицию, чтобы утихомирить "звезду".

//Общество

В Московском зоопарке рассказали, какие животные создают самые крепкие союзы

В Московском зоопарке рассказали, какие животные создают самые крепкие союзы

Сотрудники Московского зоопарка рассказали, какие животные создают самые крепкие союзы. Оказывается, что абсолютными рекордсменами по длительности "брака" в столичном зверинце являются слоны.

//Хайтек

Соцсети: появился новый вирус на смартфонах iPhone

Соцсети: появился новый вирус на смартфонах iPhone

Пользователи социальных сетей делятся информацией о появлении нового вируса, который способен поражать устройства на платформе iOS, чего раньше никогда не было. Ранее сообщалось по вирус на платформе Android.

//Общество

Реконструкция Тверской улицы в Москве завершится к середине августа

Реконструкция Тверской улицы в Москве завершится к середине августа

С 8 по 10 июля планируется проложить подземную кабельную канализацию, куда затем уберут воздушные провода. В эти дни объехать Тверскую можно будет по Садовой-Триумфальной и Большой Садовой улицам.

//Политика

Трамп рассказал Терезе Мэй о потрясающей встрече с Владимиром Путиным

Трамп рассказал Терезе Мэй о потрясающей встрече с Владимиром Путиным

Американский лидер Дональд Трамп встретился сегодня с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. В рамках беседы глава США рассказал о потрясающей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

//Общество

В Твери задержали подозреваемых в убийстве пожилых людей

В Твери задержали подозреваемых в убийстве пожилых людей

По возбужденному уголовному делу составлен подробный план следственных действий, назначены судебная молекулярно-генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Проводятся другие процессуальные действия.

//В мире

Сенсация: в Британии трансгендер родил ребенка

Сенсация: в Британии трансгендер родил ребенка

Ранее 21-летний британец Хайден Кросс был женщиной по имени Пейдж. После того как Хайден (Пейдж) сделал операции по смене пола, ему захотелось родить ребенка. Все-таки женское начало Хайдена не покинуло.

//Происшествия

В лесах под Великим Новгородом исчезли два ребенка

В лесах под Великим Новгородом исчезли два ребенка

В субботу, 8 июля, стало известно об исчезновении двоих детей в лесах под Великим Новгородом. Данную неутешительную информацию сегодня предоставили в пресс-службе Новгородского регионального УМВД.

//Кино

Дмитрий Медведев поздравил с 65-летием режиссера Карена Шахназарова

Дмитрий Медведев поздравил с 65-летием режиссера Карена Шахназарова

Глава киностудии «Мосфильм» и известный режиссер Карен Шахназаров 8 июля отмечает свой 65-й День рождения. Режиссеру пришла поздравительная телеграмма от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

//В мире

Гражданка России скончалась на Крите при странных обстоятельствах

Гражданка России скончалась на Крите при странных обстоятельствах

Гражданка России скончалась на Крите при странных обстоятельствах. Муж женщины был экстренно доставлен в реанимацию одной из местных больниц, а их детей оперативно отравили самолетом в Россию.

//ВПК

Российская армия получит вертолет-трансформер

Российская армия получит вертолет-трансформер

Вертолет военно-морской авиации «Минога» и сейчас является перспективным, но может стать еще «перспективнее». Винтокрылую машину инженеры-разработчики планируют сделать универсальной и быстро меняющейся.

//Шоу-бизнес

Бузова считает, что Тарасов совсем "опустился", если полюбил Костенко

Бузова считает, что Тарасов совсем "опустился", если полюбил Костенко

Телеведущая Ольга Бузова вновь отреагировала на развивающиеся отношения своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. На днях влюбленные вместе посетили свадьбу хорошего друга футболиста.

//Политика

В Гамбурге Путин, Меркель и Макрон встретились за завтраком

В Гамбурге Путин, Меркель и Макрон встретились за завтраком

Утром 8 июля в Гамбурге началась встреча президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а также лидера Франции Эммануэля Макрона. Беседа проходит в рамках рабочего завтрака.

//Наука

Космонавты рассказали, каков настоящий цвет Луны и Солнца

Космонавты рассказали, каков настоящий цвет Луны и Солнца

Привезенные с Луны образцы ее пород говорят о том, что спутник Земли имеет не совсем такой свет, каким нам видится с Земли. Цвет Луны, равно как и настоящий цвет Солнца, серьезно искажает земная атмосфера.

//Общество

Туроператоры рассказали, почему упала популярность российских курортов

Туроператоры рассказали, почему упала популярность российских курортов

Отечественные курорты россиянам не подходят. Популярность российских туристических маршрутов снизилась в три раза. Это констатируют туроператоры. Главное в этой тенденции то, что она уже не изменится.

//Политика

СМИ: самолет Путина перед посадкой в Гамбурге сделал крюк и облетел страны НАТО

СМИ: самолет Путина перед посадкой в Гамбурге сделал крюк и облетел страны НАТО

Самолет президента РФ Владимира Путина перед посадкой в Гамбурге, где проходит саммит G20, сделал крюк в 500 километров. Согласно последним данным, борт кружил над странами, которые являются членами НАТО.

//Происшествия

Акробат в Мадриде сорвался с 30-метровой высоты (ВИДЕО)

Акробат в Мадриде сорвался с 30-метровой высоты (ВИДЕО)

Трагически погиб акробат на музыкальном фестивале Mad Cool в Мадриде. Артист цирки сорвался с 30-метровой высоты на глазах у 35-ти тысяч зрителей, которые сперва даже не поняли, что именно произошло.

//Происшествия

Трехлетний ребенок исчез в Приморье

Трехлетний ребенок исчез в Приморье

Трехлетний ребенок бесследно исчез в Приморье на территории пляжа, расположенного в поселке городского типа Преображение. Мальчик играл с другими детьми в 15 метрах от моря, но в какой-то момент пропал.

//В мире

На юге Китая 26 человек погибли из-за ливней и наводнений

На юге Китая 26 человек погибли из-за ливней и наводнений

На юге Китая сильнейшие ливневые дожди и наводнения унесли жизни 26 местных жителей. В настоящий момент еще восемь человек числятся пропавшими без вести, их поисками активно занимаются спасатели.

//В мире

В сирийском Алеппо на первый послевоенный спектакль пришло рекордное число людей

В сирийском Алеппо на первый послевоенный спектакль пришло рекордное число людей

В центральном Доме актера в Алеппо собрались сотни зрителей, пожелавшие увидеть первый послевоенный спектакль. Актеры показали пьесу, напоминающую по сюжету "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира.

//Криминал

В Тюмени судебные приставы арестовали 187 автомобилей

В Тюмени судебные приставы арестовали 187 автомобилей

Взыскать деньги с должников судебные приставы Тюменской области решили с помощью ареста их автомобилей. Опыт оказался действенным и ФССП обязательно его продолжит. Арестовано 187 автомобилей.

//Происшествия

Детский лагерь в Забайкалье закрыли после массового отравления воспитанников

Детский лагерь в Забайкалье закрыли после массового отравления воспитанников

Детский лагерь "Аргунь" под Читой закрыли сразу после того, как он перестал быть оздоровительным. В минувшую среду днем из лагеря госпитализировали двенадцать воспитанников с признаками острого отравления.

//Наука

Ученые озадачены: планета Плутон излучает мощные рентгеновские лучи

Ученые озадачены: планета Плутон излучает мощные рентгеновские лучи

Подобная аномалия у планеты Плутон зафиксирована впервые, и ученым еще предстоит понять, в чем причина этого явления. Дело в том, что чувствительные приборы зафиксировали на Плутоне сильный радиационный фон.

//Политика

МИД ФРГ: между Европой и США может начаться торговая война

МИД ФРГ: между Европой и США может начаться торговая война

Глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что между Европой и США может начаться торговая война. Дипломат подчеркнул, что европейские страны не будут бездействовать.

//В мире

Россия и США намерены объявить о перемирии в Сирии

Россия и США намерены объявить о перемирии в Сирии

Россия и США намерены объявить о перемирии на юго-западе Сирии между сторонами конфликта. Тему прекращения огня обсуждали на встрече в рамках саммита G20 президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

//В мире

Силуанов: вопрос антироссийских санкций на G20 не поднимался

Силуанов: вопрос антироссийских санкций на G20 не поднимался

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что президент США Дональд Трамп на заседании G20 больше всего говорил об экономике Америки и затрагивал тему справедливой торговли.

//Общество

Минтруд РФ: зарплаты 5 миллионов бюджетников поднимут на 4 %

Минтруд РФ: зарплаты 5 миллионов бюджетников поднимут на 4 %

Под «майские указы» президента России Владимира Путина не попали отдельные категории работников госучреждений, а это свыше пяти миллионов граждан. Их заработная плата будет проиндексирована, заверяют в Минтруде.

//В мире

Госдепартамент назначил спецпредставителя США по Украине по запросу Путина

Госдепартамент назначил спецпредставителя США по Украине по запросу Путина

Министр иностранных дел Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон сообщил, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер был назначен Госдепартаментом по запросу президента России Владимира Путина.

//Политика

Новым гендиректором «Почты России» назначен замглавы Минэкономразвития

Новым гендиректором «Почты России» назначен замглавы Минэкономразвития

Новым гендиректором «Почты России» назначен замглавы Минэкономразвития РФ 43-летний Николай Подгузов. Полномочия экс-гендиректора компании Дмитрия Страшнова были прекращены по истечении трудового контракта.

//Наука

На Марсе обнаружено еще одно свидетельство разумной жизни (ВИДЕО)

На Марсе обнаружено еще одно свидетельство разумной жизни (ВИДЕО)

Ранее «Аргументы недели» сообщали про то, что жизнь на поверхности Марса вряд ли возможна: соли хлорной кислоты Красной планеты убивают все живые бактерии и ученые надеются найти жизнь под поверхностью планеты.

//В мире

Вот это честность: в Италии чиновник увидел на столе деньги и вызвал полицию

Вот это честность: в Италии чиновник увидел на столе деньги и вызвал полицию

Глава одного из итальянских регионов Пьерлуиджи Маркуис стал образцом честности для итальянских СМИИ после своего поступка. Как только Маркулис обнаружил в своем столе чужие деньги, он тут же вызвал полицию.

//Происшествия

В сеть попало видео крушения самолета под Тамбовом (ВИДЕО)

В сеть попало видео крушения самолета под Тамбовом (ВИДЕО)

О крушении легкомоторного спортивного самолета под Тамбовом «Аргументы недели» сообщали ранее. Пилот воздушного судна погиб. Известно, что пилот должен был выполнить программу пилотажа перед выпускниками школ.

//Криминал

В Москве на владельца иномарки напали бандиты с топором

В Москве на владельца иномарки напали бандиты с топором

Владелец иномарки «Субару» на юге Москвы едва успел скрыться от группы бандитов, которые напали на него и повредили топором кузов его авто. Мужчина сообщил полицейским, что и пистолеты у нападавших тоже были.

//Футбол

Известного футболиста Ромелу Лукаку задержали в США за дебош

Известного футболиста Ромелу Лукаку задержали в США за дебош

Лукаку буянил в арендованном доме в Беверли-Хиллз (штат Калифорния). Несколько дней назад он устроил в своем временном жилище слишком шумную вечеринку - соседям пришлось вызывать полицию, чтобы утихомирить "звезду".

//Общество

В Московском зоопарке рассказали, какие животные создают самые крепкие союзы

В Московском зоопарке рассказали, какие животные создают самые крепкие союзы

Сотрудники Московского зоопарка рассказали, какие животные создают самые крепкие союзы. Оказывается, что абсолютными рекордсменами по длительности "брака" в столичном зверинце являются слоны.

//Хайтек

Соцсети: появился новый вирус на смартфонах iPhone

Соцсети: появился новый вирус на смартфонах iPhone

Пользователи социальных сетей делятся информацией о появлении нового вируса, который способен поражать устройства на платформе iOS, чего раньше никогда не было. Ранее сообщалось по вирус на платформе Android.

//Общество

Реконструкция Тверской улицы в Москве завершится к середине августа

Реконструкция Тверской улицы в Москве завершится к середине августа

С 8 по 10 июля планируется проложить подземную кабельную канализацию, куда затем уберут воздушные провода. В эти дни объехать Тверскую можно будет по Садовой-Триумфальной и Большой Садовой улицам.

//Политика

Трамп рассказал Терезе Мэй о потрясающей встрече с Владимиром Путиным

Трамп рассказал Терезе Мэй о потрясающей встрече с Владимиром Путиным

Американский лидер Дональд Трамп встретился сегодня с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. В рамках беседы глава США рассказал о потрясающей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

//Общество

В Твери задержали подозреваемых в убийстве пожилых людей

В Твери задержали подозреваемых в убийстве пожилых людей

По возбужденному уголовному делу составлен подробный план следственных действий, назначены судебная молекулярно-генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Проводятся другие процессуальные действия.

//В мире

Сенсация: в Британии трансгендер родил ребенка

Сенсация: в Британии трансгендер родил ребенка

Ранее 21-летний британец Хайден Кросс был женщиной по имени Пейдж. После того как Хайден (Пейдж) сделал операции по смене пола, ему захотелось родить ребенка. Все-таки женское начало Хайдена не покинуло.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Происшествия

В лесах под Великим Новгородом исчезли два ребенка

В лесах под Великим Новгородом исчезли два ребенка

В субботу, 8 июля, стало известно об исчезновении двоих детей в лесах под Великим Новгородом. Данную неутешительную информацию сегодня предоставили в пресс-службе Новгородского регионального УМВД.

//Кино

Дмитрий Медведев поздравил с 65-летием режиссера Карена Шахназарова

Дмитрий Медведев поздравил с 65-летием режиссера Карена Шахназарова

Глава киностудии «Мосфильм» и известный режиссер Карен Шахназаров 8 июля отмечает свой 65-й День рождения. Режиссеру пришла поздравительная телеграмма от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

//В мире

Гражданка России скончалась на Крите при странных обстоятельствах

Гражданка России скончалась на Крите при странных обстоятельствах

Гражданка России скончалась на Крите при странных обстоятельствах. Муж женщины был экстренно доставлен в реанимацию одной из местных больниц, а их детей оперативно отравили самолетом в Россию.

//ВПК

Российская армия получит вертолет-трансформер

Российская армия получит вертолет-трансформер

Вертолет военно-морской авиации «Минога» и сейчас является перспективным, но может стать еще «перспективнее». Винтокрылую машину инженеры-разработчики планируют сделать универсальной и быстро меняющейся.

//Шоу-бизнес

Бузова считает, что Тарасов совсем "опустился", если полюбил Костенко

Бузова считает, что Тарасов совсем "опустился", если полюбил Костенко

Телеведущая Ольга Бузова вновь отреагировала на развивающиеся отношения своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко. На днях влюбленные вместе посетили свадьбу хорошего друга футболиста.

//Политика

В Гамбурге Путин, Меркель и Макрон встретились за завтраком

В Гамбурге Путин, Меркель и Макрон встретились за завтраком

Утром 8 июля в Гамбурге началась встреча президента России Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а также лидера Франции Эммануэля Макрона. Беседа проходит в рамках рабочего завтрака.

//Наука

Космонавты рассказали, каков настоящий цвет Луны и Солнца

Космонавты рассказали, каков настоящий цвет Луны и Солнца

Привезенные с Луны образцы ее пород говорят о том, что спутник Земли имеет не совсем такой свет, каким нам видится с Земли. Цвет Луны, равно как и настоящий цвет Солнца, серьезно искажает земная атмосфера.

//Общество

Туроператоры рассказали, почему упала популярность российских курортов

Туроператоры рассказали, почему упала популярность российских курортов

Отечественные курорты россиянам не подходят. Популярность российских туристических маршрутов снизилась в три раза. Это констатируют туроператоры. Главное в этой тенденции то, что она уже не изменится.

//Политика

СМИ: самолет Путина перед посадкой в Гамбурге сделал крюк и облетел страны НАТО

СМИ: самолет Путина перед посадкой в Гамбурге сделал крюк и облетел страны НАТО

Самолет президента РФ Владимира Путина перед посадкой в Гамбурге, где проходит саммит G20, сделал крюк в 500 километров. Согласно последним данным, борт кружил над странами, которые являются членами НАТО.

//Происшествия

Акробат в Мадриде сорвался с 30-метровой высоты (ВИДЕО)

Акробат в Мадриде сорвался с 30-метровой высоты (ВИДЕО)

Трагически погиб акробат на музыкальном фестивале Mad Cool в Мадриде. Артист цирки сорвался с 30-метровой высоты на глазах у 35-ти тысяч зрителей, которые сперва даже не поняли, что именно произошло.

//Происшествия

Трехлетний ребенок исчез в Приморье

Трехлетний ребенок исчез в Приморье

Трехлетний ребенок бесследно исчез в Приморье на территории пляжа, расположенного в поселке городского типа Преображение. Мальчик играл с другими детьми в 15 метрах от моря, но в какой-то момент пропал.

//В мире

На юге Китая 26 человек погибли из-за ливней и наводнений

На юге Китая 26 человек погибли из-за ливней и наводнений

На юге Китая сильнейшие ливневые дожди и наводнения унесли жизни 26 местных жителей. В настоящий момент еще восемь человек числятся пропавшими без вести, их поисками активно занимаются спасатели.

//В мире

В сирийском Алеппо на первый послевоенный спектакль пришло рекордное число людей

В сирийском Алеппо на первый послевоенный спектакль пришло рекордное число людей

В центральном Доме актера в Алеппо собрались сотни зрителей, пожелавшие увидеть первый послевоенный спектакль. Актеры показали пьесу, напоминающую по сюжету "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира.

//Криминал

В Тюмени судебные приставы арестовали 187 автомобилей

В Тюмени судебные приставы арестовали 187 автомобилей

Взыскать деньги с должников судебные приставы Тюменской области решили с помощью ареста их автомобилей. Опыт оказался действенным и ФССП обязательно его продолжит. Арестовано 187 автомобилей.

//Происшествия

Детский лагерь в Забайкалье закрыли после массового отравления воспитанников

Детский лагерь в Забайкалье закрыли после массового отравления воспитанников

Детский лагерь "Аргунь" под Читой закрыли сразу после того, как он перестал быть оздоровительным. В минувшую среду днем из лагеря госпитализировали двенадцать воспитанников с признаками острого отравления.

//Наука

Ученые озадачены: планета Плутон излучает мощные рентгеновские лучи

Ученые озадачены: планета Плутон излучает мощные рентгеновские лучи

Подобная аномалия у планеты Плутон зафиксирована впервые, и ученым еще предстоит понять, в чем причина этого явления. Дело в том, что чувствительные приборы зафиксировали на Плутоне сильный радиационный фон.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости GlobalTeaser

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости Redtram

sungrado
//Наши партнеры