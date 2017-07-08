Туроператоры рассказали, почему упала популярность российских курортов

Отечественные курорты россиянам не подходят. Популярность российских туристических маршрутов снизилась в три раза. Это констатируют туроператоры. Главное в этой тенденции то, что она уже не изменится.

Вернуть популярность российским курортам точно не получится даже в так называемый «бархатный сезон» (сентябрь – октябрь), пишет «Коммерсантъ».

Российские курорты наши соотечественники стали выбирать реже в три раза, и даже еще реже. И эта тенденция уже касается не только групповых туров, но и индивидуального туризма.

Со второй строчки по популярности российское направление резко опустилось на восьмое место рейтинга. По словам туроператоров, это было ожидаемо.

Интерес к российским достопримечательностям стал ослабевать еще во второй половине прошедшего года. Отчасти это связано с возвращением на туристический рынок Турции и укреплением позиций российского рубля.