Синоптики рассказали о погоде на выходных в московском регионе

Москвичей и жителей Подмосковья на выходных ждет теплая солнечная погода, но это если произойдет чудо. Но чудес, как известно, не бывает. Синоптики верят показаниям приборов, а они фиксируют непогоду.

Ранее «Аргументы недели» сообщали о штормовом предупреждении в Москве. На выходных штормовые ветра улягутся, но останется осенняя прохлада: температура воздуха не прогреется выше +16 градусов, сообщает ТАСС

Прогнозы синоптиков таковы, что все выходные москвичей ждет «поздняя осень»: по области столбики термометров днем поднимутся до 16, а то и до 11 градусов тепла при ветре 7–12 м/с.

В ночь на воскресенье в столице нашей родины возможен кратковременный дождь, будет облачно и очень холодно для июля: 9 – 11 градусов тепла. В Московской области теплее не будет: воздух прогреется лишь до 7 - 12 градусов тепла.

В последний выходной этой недели станет чуть теплее, до +18, и ветер утихнет, до 5–10 м/с, но это будет северный ветер.