На входе в школу повесили табличку с грамматическими ошибками

В Санкт-Петербурге на входе в одну из школ в Василеостровском районе повесили табличку с грамматическими ошибками. Журналист Егор Сенников разместил фото в социальной сети и уточнил: "Если кому не видно, то там написано "АдминистНрация ВасилИостровского района".

"Все-таки неспособность грамотно написать табличку на ШКОЛЕ - это какой-то новый уровень дна", - отметил Сенников.

На следующий день безграмотную табличку на школе заменили. «С мест сообщают, что безграмотную табличку на школе, которую я вчера тут выкладывал, заменили. Ну что, ура, товарищи, был сделан маленький шажок в победе над безграмотностью и наплевательским отношением к делу. Я рад", — отметил журналист.

"Ну что, ура, товарищи, был сделан маленький шажок в победе над безграмотностью и наплевательским отношением к делу. Я рад", - подчеркнул Сенников.