На входе в школу повесили табличку с грамматическими ошибками
7 июля 2017, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]
В Санкт-Петербурге на входе в одну из школ в Василеостровском районе повесили табличку с грамматическими ошибками. Журналист Егор Сенников разместил фото в социальной сети и уточнил: "Если кому не видно, то там написано "АдминистНрация ВасилИостровского района".
"Все-таки неспособность грамотно написать табличку на ШКОЛЕ - это какой-то новый уровень дна", - отметил Сенников.
На следующий день безграмотную табличку на школе заменили. «С мест сообщают, что безграмотную табличку на школе, которую я вчера тут выкладывал, заменили. Ну что, ура, товарищи, был сделан маленький шажок в победе над безграмотностью и наплевательским отношением к делу. Я рад", — отметил журналист.
"Ну что, ура, товарищи, был сделан маленький шажок в победе над безграмотностью и наплевательским отношением к делу. Я рад", - подчеркнул Сенников.