Профсоюз летного состава объяснил массовый отъезд российских пилотов в Азию

Президент профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук ответил на запрос главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова о массовом оттоке российских пилотов в страны Юго-Восточной Азии.

«Авиакомпании России — единственные в мире, которые практикуют сдельно-премиальную оплату труда, когда гарантированная оплата труда составляет от 15% до 40% от заработной платы, а основная часть зависит от налета часов», — объяснил профсоюзный лидер.

Как отметил Бойчук, во всем мире существует контрактная оплата труда, «гарантированная оплата часов, прописанных в контракте, не зависит от фактического налета». В России у пилотов продолжительность отдыха с учетом того, что они работают во «вредных, опасных условиях труда, имеющих особый характер, на 24 дня меньше, чем, как правило, это бывает для работающих в допустимых условиях труда», - передает Интерфакс.

По «работодателями часто применяется сокращенный отдых между полетными сменами (12 часов в месте постоянного проживания и 10 часов вне места постоянного проживания)».