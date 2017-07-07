Сенатор о погоде: без климатического оружия не обошлось

Тема погоды - одна из самых актуальных тем этим летом не только у простых россиян, но и у властей страны. Прогноз погоды пости не меняется для центральных регионов России: дожди, гроза, ветер. Россияне ждут не дождутся, когда же придет настоящее лето.

В московском регионе 7 июля - самый холодный день. Холодно и пасмурно так, что можно подумать - приближается осень.

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский на днях попал под дождь, промок до нитки и обиделся на синоптиков. Политик предложил закрыть Московский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Мосгидромет) из-за того, что его сотрудники не справляются со своими обязанностями, - передавал ТАСС. Жириновский уверен, что синоптики должны точно прогнозировать погоду.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, единоросс Екатерина Лахова считает, что "дело здесь не в синоптиках — они, скорее, все предсказывают правильно, поэтому наказывать их не за что".

По словам Лаховой, она согласна со специалистами, которые говорят, что без климатического оружия не обошлось. Как отметила сенатор, известно же, что с помощью климатического оружия можно воздействовать на погоду путем специальных технологий, в результате чего происходят разного рода экономические катастрофы, - сообщает Regions.ru.

"Делается это для подрыва экономики. Отсюда у нас несвойственные нашему климату ураганы, торнадо, град с куриное яйцо, снег в июне, ливни один за другим, затяжная жара, пожары и т.д", - высказала мнение Екатерина Лахова.

Оказывается, московский регион оказался в "арктическом мешке".