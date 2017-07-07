Немецкая компания Siemens начала проверку поставок турбин в Крым в обход санкций

Немецкий концерн Siemens начал расследование после появившихся сообщений о поставке в Крым турбин в обход санкций. В компании подошли серьезно к информации и начали внутреннюю проверку.

"У нас нет достоверных данных и доказательств поставок наших турбин в Крым, однако мы серьезно относимся к этим слухам", – заявили представители Siemens.

Siemens AG отказалась предоставлять гарантию и обслуживать турбины, привезенные в Крым для новых ТЭС, говорится в официальном заявлении на сайте компании, - сообщает издание "Аргументы недели-Крым".

Корпорация приняла "все возможные юридические и оперативные меры для предотвращения незаконного использования оборудования". "Компания не будет предоставлять какие-либо элементы или услуги для установки, ввода в эксплуатацию или гарантии (турбин)", – говорится в заявлении.

Накануне сообщалось, что комплектующие для крымских электростанций были доставлены с соседнего Таманского полуострова. Их выгрузили в порту Севастополя, а затем подготовили к установке и запуску.

В госкорпорации "Ростех", которая курирует энергетические проекты в Крыму, заявили что приобрели четыре турбины Siemens на вторичном рынке.