На вятском севере дорожный коллапс: нарушено автосообщение с Лузой

Жители Лузского района Кировской области бьют тревогу — дорога регионального значения г.Луза-Лальск — граница Республики Коми пришла в негодность. Сегодня по ней практически не проехать — в грязи застревают даже большегрузы.

— Дорога связывает между собой не только районы области, но и целые регионы — Коми и Вологодскую область (есть конечно и другие маршруты, но и они сейчас не в лучшем состоянии). Район на данный момент отрезан от региона. Снабжение и перевозка в полном объеме возможна только по железной дороге. Машины с продуктами питания, скорая — все еле-еле проезжают убитые участки, — сетуют местные жители.

Люди уверены, что всему виной несвоевременное закрытие трассы для лесовозов, а также дождливая погода.

Власти района о проблеме знают. Вчера чиновниками было принято решение с 7 по 21 июля на участке автомобильной дороги Луза-Лальск-гр. Республики Коми в Лузском районе ограничить движение для транспортных средств массой свыше 8 тонн.

Когда дорогу отремонтируют, пока не известно.