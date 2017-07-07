Коты из петербургских приютов соберутся на фестивале «Самый с Усамый»

Традиционный летний open-air «Самый с Усамый», организованный Музеем кошки пройдет 8 и 9 июля. Здесь можно будет послушать музыку, принять участие в мастер-классах или забрать домой одного из хвостатых питомцев.

Организацией мероприятия занимаются приюты «Второй шанс» и «Котофей», а также Музей кошки и его филиалы. Этот фестиваль — кульминация «сезона пристройства» обитателей приютов в добрые руки.

Для тех, кто решит забрать одного из котов с собой, необходимо наличие паспорта и переноски. А те, кто уже обзавелся усатым питомцем, могут принести в дар приютам лечебные корма.

Будут пристраивать котов и на фестивале «STEREOLETO», который в эти выходные пройдет в ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове, и на «Речном карнавале» у Инженерного замка.

(По материалам Peterburg.centr, priut-ostrovok.ru)