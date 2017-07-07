Минтруд РФ: зарплаты 5 миллионов бюджетников поднимут на 4 %

Под «майские указы» президента России Владимира Путина не попали отдельные категории работников госучреждений, а это свыше пяти миллионов граждан. Их заработная плата будет проиндексирована, заверяют в Минтруде.

О повышении зарплат работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие «майских указов» президента РФ, заявил 7 июля глава Минтруда России Максим Топилин, сообщает ТАСС.

Более 5 миллионам бюджетников повысят зарплаты на 4%, не менее, сказал Топилин. По словам министра, повышение зарплат правительство проведет с 1 января следующего года.

Под действие «майских указов» не попали ветеринары, сотрудники МЧС и другие категории граждан, работающие в детсадах, больницах и социальных ведомствах.