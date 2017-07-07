Актер Владимир Этуш выписан из больницы

О госпитализации актера Владимира Этуша «Аргументы недели» сообщали ранее. Актер упал с лестницы и медики подозревали у него перелом позвоночника, но все обошлось ушибом. Сегодня актера выписали из больницы.

Народный артист СССР Владимир Этуш 7 июля выписан из больницы, куда он попал после падения с лестницы, передает НТВ.

Напомним, Владимир Этуш упал 26 июня и врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского определили его в реанимацию, так как подозревали перелом позвоночника. Супруга актера рассказала журналистам, что любимец публики едва не стал инвалидом из-за того, что на парковке рядом с его поликлиникой не было парковочных мест, и ей пришлось оставить мужа без поддержки.