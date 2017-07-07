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Синоптики: в субботу Москва окажется в плену арктического холода

7 июля 2017, 12:24 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Синоптики: в субботу Москва окажется в плену арктического холода
globallookpress.com

Дожди  в столичном регионе понемногу уступают место похолоданию, и оно, как и дожди, тоже будет аномальным. Об этом сообщает погодный центр "Фобос". Ранее «Аргументы недели» сообщали о похолодании 7 июля.

О похолодании в Москве и Московской области сообщает «Лайф» со ссылкой на погодное агентство «Фобос».

Метеорологи прогнозируют, что в субботу 8 июля воздух в столичном регионе не прогреется выше +15 градусов. Такое похолодание синоптики объясняют «арктическим мешком», в котором временно оказался столичный регион. Субботняя погода в начале июля станет для москвичей осенней. Ночью температура опустится до +8 градусов, а днем москвичей взбодрит «летний мороз» в 13 - 15 градусов тепла по Цельсию.

 

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Синоптики: в субботу Москва окажется в плену арктического холода

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Полиция Екатеринбурга спасла застрявшую лису

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Российские туристы в Турции решили сэкономить на отдыхе и едва в тюрьму не сели

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В Англии водители спасли мужчину, который потерял сознание за рулем (ВИДЕО)

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СМИ: на Сахалине вооруженных сотрудников "Газпрома" поймали за браконьерством

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В Якутии задержан китайский контрабандист с грузом янтаря

Китайский контрабандист задержан на таможне в воздушной гавани Якутска. При иностранце был большой груз незадекларированного янтаря. Полудрагоценные камни китаец планировал вывезти за пределы ЕЭС.

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На шахте в Норильске произошел взрыв, есть погибшие

На шахте в Норильске произошел взрыв, есть погибшие

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Сезонные овощи в России резко подорожали из-за аномально холодного лета. Об этом говорят данные Министерства сельского хозяйства РФ. В ведомстве уточняют, что в среднем цены на овощи выросли в полтора раза.

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Два студента погибли в шахте лифта под Красноярском

Два студента погибли в шахте лифта под Красноярском

Трагедия произошла на строительстве горно-химического комбината в Железногорске (Красноярский край). На стройке в шахте лифта погибли два студента. Региональный Следственный комитет проверяет обстоятельства ЧП.

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В Башкирии на трассе в аварии погибла семья

В Башкирии на трассе в аварии погибла семья

Смертельное ДТП произошло на трассе Белорецкого района (Республика Башкирия) в ночь на 7 июля. Легковой автомобиль Renault Logan столкнулся с грузовой «ГАЗелью». В аварии погибло пять человек, среди них – дети.

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Автоледи, сбившая "пьяного мальчика" в Балашихе, арестована

Так называемое «дело о пьяном мальчике» начинает входить в русло законности. Мог ли погибший под колесами авто ребенок выпить полбутылки водки, уже не обсуждается, арестована Ольга Алисова, сбившая ребенка.

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Жена Дмитрия Медведева рассказала о подготовке к серебряной свадьбе

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Bloomberg: Россия причастна к хакерским атакам на американскую АЭС

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На Керченской переправе встретили двухмиллионного пассажира

На Керченской переправе встретили двухмиллионного пассажира

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Встреча Путина и Трампа в рамках G20 продлится около часа

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