Синоптики: в субботу Москва окажется в плену арктического холода

Дожди в столичном регионе понемногу уступают место похолоданию, и оно, как и дожди, тоже будет аномальным. Об этом сообщает погодный центр "Фобос". Ранее «Аргументы недели» сообщали о похолодании 7 июля.

О похолодании в Москве и Московской области сообщает «Лайф» со ссылкой на погодное агентство «Фобос».

Метеорологи прогнозируют, что в субботу 8 июля воздух в столичном регионе не прогреется выше +15 градусов. Такое похолодание синоптики объясняют «арктическим мешком», в котором временно оказался столичный регион. Субботняя погода в начале июля станет для москвичей осенней. Ночью температура опустится до +8 градусов, а днем москвичей взбодрит «летний мороз» в 13 - 15 градусов тепла по Цельсию.