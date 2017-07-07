Генерал, отвечающий за ядерный арсенал России, ушел в отставку
7 июля 2017, 11:30 [ «Аргументы Недели» ]
Глава 12-го главного управления Минобороны (ГУМО) генерал-лейтенант Юрий Сыч ушел в отставку по состоянию здоровья. Отвечал генерал за хранение, обслуживание и подготовку к боевому применению ядерного оружия.
Генерал-лейтенанта Юрия Сыча от должности освободил своим приказом верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник из руководства Минобороны РФ.
Претензий к работе генерал-лейтенанта не было: он возглавлял 12-е ГУМО семь лет и за это время ни одного ЧП в его подразделениях не было.
Временно заместителем Сыча назначен его первый заместитель генерал-майор Игорь Колесников. Есть сведения, что он в итоге и возглавит ведомство.