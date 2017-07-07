В Ногликском районе Сахалинской области бойцы ОМОН и инспекторы регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства задержали трех браконьеров с краснокнижной рыбой - калугой.

Как сообщает Sakh.com со ссылкой на пресс-службу Росгвардии, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Между тем, по информации источника издания, задержанные являлись сотрудниками сахалинского отряда охраны филиала ПАО "Газпром". У вооруженных людей было обнаружено шесть килограммов краснокнижной рыбы, которая якобы предназначалась для высокопоставленных лиц в Хабаровском крае.

Журналист обратился за комментарием к сахалинскому отряду охраны ПАО "Газпром", но по телефону ему отказались давать комментарий. При этом корреспондента пригласили в офис компании для того, чтобы "рассказать всю правду об этих событиях". Представитель организации заявил, что участие сотрудников "Газпрома" в браконьерской деятельности представляется маловероятным, так как все они имеют GPS-трекеры, отслеживающие их местоположение.

Кроме того, он добавил, что негативную информацию о дочернем предприятии "Газпрома" мог распространить бывший сотрудник организации, который в SMS-сообщении несколько дней назад обещал подставить ее.

Между тем, как сообщает Sakh.com, сотрудники, о которых идет речь, якобы были уволены сразу после задержания.