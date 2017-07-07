В Якутске девочка раздала во дворе 2100 долларов

Шестилетняя жительница Якутска в течение нескольких дней раздавала во дворе сбережения своей бабушки.

Как сообщает SakhaPress, в общей сложности она раздала 21 купюру номиналом по 100 долларов США. Родственникам девочки пришлось разместить на улицах объявления, в которых они просят у горожан позвонить им, если увидят у своих детей американскую валюту.

Уточняется, что эти деньги планировалось потратить на лечение.