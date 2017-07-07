Бывшего офицера ФСБ арестовали после попытки получить взятку в 40 млн рублей

Суд арестовал бывшего офицера ФСБ и советника главы Якутска на общественных началах Савву Алексеева, сообщает News.Ykt.Ru.

В настоящее время Алексеев содержится в московском следственном изоляторе "Лефортово". Его задержали 4 июля в столице сотрудники главного управления ФСБ России при получении 40 млн рублей в виде взятки. По версии следствия, эти деньги могли могли служить "откатом" от одной из коммерческих организаций, которая занимается ремонтом дорог в Якутске.

Известно, что в последнее время Алексеев занимался бизнесом.