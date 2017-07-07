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СМИ: в России из-за холодного лета подорожали овощи

7 июля 2017, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: в России из-за холодного лета подорожали овощи
pixabay.com

Сезонные овощи  в России резко подорожали из-за аномально холодного лета. Об этом говорят данные Министерства сельского хозяйства РФ. В ведомстве уточняют, что в среднем цены на овощи выросли в полтора раза.

О подорожании овощей в России пишет газета «Известия», ссылаясь на статистические данные Минсельхоза. Стоимость сезонных овощей увеличилась в среднем в полтора раза и этот процесс не останавливается. Цены растут из-за аномально холодного лета.

Цены растут по-разному, в зависимости от вида овощей. Так, например, цена на капусту в июне выросла 73,8 процента (порядка 46,9 рублей), а картошка стала дороже на 56,6 процентов (44,8 рубля за «кило»). Цифры приводятся в сравнении с аналогичным периодом минувшего года.  

Меньше всего подорожала морковь: 8,6 % (45 рублей за килограмм) и репчатый лук (28,3 %, до 40 рублей).

 

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