Жена Дмитрия Медведева рассказала о подготовке к серебряной свадьбе

Жена главы российского правительства Светлана Медведева в преддверии Дня семьи, любви и верности рассказала журналистам, что супруги готовятся отметить серебряную свадьбу – 25-летне совместной жизни.

По традиции Дня семьи, любви и верности, в различных регионах России проходит вручение медалей тем супружеским парам, которые прожили в браке 25 лет и более. В этом году медали "За любовь и верность" удостоится и семейная пара Светланы и Дмитрия Медведевых.

Сам премьер-министр считает День семьи, любви и верности намного ближе россиянам по духу, чем «западный» День святого Валентина.

Праздник Петра и Февронии в традиции православной церкви отмечается уже более пятисот лет. Праздник стал светским 8 июля 2008 года.