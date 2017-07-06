На Керченской переправе встретили двухмиллионного пассажира

На Керченской паромной переправе сегодня, 6 июля, встретили двухмиллионного пассажира.

Как стало известно «Аргументам недели – Керчь», им стал 14-летний учащийся школы №44 города Кропоткин Руслан ШЕМЕТ.

Руслан переправился на полуостров на пароме «Протопорос IV», чтобы отдохнуть в Ялте. В Крым двухмиллионный пассажир прибыл вместе с родственниками. Здесь его ожидал приятный сюрприз – гендиректор ООО «Морская дирекция» Сергей ЯКУШЕВ встречал пассажира с подарками и поздравлениями.

«Мы вместе с тетей, дядей, бабушкой направляемся в Ялту на отдых. Я закончил восьмой класс, сейчас как раз время для отдыха, в свободное время занимаюсь спортом – легкой атлетикой», – рассказал «Аргументам недели – Керчь» Руслан ШЕМЕТ.