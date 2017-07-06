Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Владимир Путин прокатился на новом отечественном лимузине, создаваемом по проекту "Кортеж".

По словам Пескова, новость "слегка преувеличена", дело в том, что автомобиль еще не готов. Он отметил, что есть некие наброски. "Эти наброски - скажем так, прототип - президент видел, действительно ему понравилось, но о тестировании пока, конечно, говорить преждевременно", - цитирует пресс-секретаря Путина ТАСС.

Как уточнил Песков, "в целом то, что президент видел, какой-то прототип, первое понимание (проекта автомобиля), выглядит интересно", Путин чуть-чуть проехался, но не ездил, потому что это прототип, на нем еще ездить нельзя президенту.