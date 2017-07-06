Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров пообещал жителям Омска обязательно приехать в этот город с концертами. Жители Омска хотели, чтобы популярный артист выступил для них в этом году на День города. Но администрация Омска считает, что должна выступить народная артистка Надежда Бабкина.

"В городе Омск прошло голосование. Выбирали артиста, который должен был выступить в день города. Выбрали "Ленинград". Но администрация естественно против. Дорогие омичи, принимая во внимание ваш выбор, мы решили обязательно сделать концерт у вас в городе в следующем году, так как на этот год уже все даты расписаны", - написал Шнуров в Instagram.

Голосование по выбору артиста на День города в Омске проходило в группе "Типичный Омск" в соцсети "ВКонтакте". Победил "Ленинград". За группу Сергея Шнурова проголосовали 2,9 тысячи пользователей. Второе место занял Егор Крид - около 1,8 тысячи голосов.

"Аргументы недели" писали, что Шнуров поборется с Киркоровым за пост президента.