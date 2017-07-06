Путин: ракета Х-101 в Сирии показала свою надежность

Владимир Путин в четверг провёл заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами, на котором высказался об одной из российских новейших ракетных систем – Х-101.

Путин напомнил, что эти ракеты применяли в борьбе с террористами в Сирии. "Это действительно самое современное оружие, высокоточное и большой мощности, с приличной дальностью – 4,5 тысячи километров", - сказал российский лидер и поблагодарил и военных, и конструкторов, разработчиков ракетной системы Х-101. "Вооружение такого уровня, такого класса и должно быть в центре нашего внимания, в центре внимания оборонного ведомства и наших промышленных предприятий оборонного комплекса", - сказал Путин.

Как отметил президент, "российское оружие демонстрирует надёжность и большие возможности в ходе антитеррористической операции в Сирии". "Нужно внимательно анализировать этот боевой опыт и для модернизации существующих систем, и для разработки перспективных видов продукции военного назначения", - призвал он участников заседания.