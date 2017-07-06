Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская призвала не присылать ей примеры актерских работ Ларса Айдингера, снявшегося в роли императора Николая II в фильме Алексея Учителя "Матильда".

Сообщение Наталья Поклонская опубликовала в соцсети "Вконтакте" и разместила видеоролик - подборку сюжетов из фильмов и спектаклей с участием Айдингера, в которых он играет безумцев или в откровенных сценах.

"Всех неравнодушных кто присылает мне все новые безобразные амплуа «гениального», со слов режиссера Учителя «подобранного по душевному складу» актера, на роль русского Православного Святого Государя, прошу не тратить больше свои силы впустую и не присылать мне одной эти мерзкие подробности. Их должны увидеть те, кто в силу закона обязан надзирать за его соблюдением!" – написала Поклонская.

Наталья Поклонская выступает против выхода на экраны картины Учителя "Матильда". По ее словам, с такой просьбой к ней обращаются избиратели.

Ранее Алексей Учитель сообщил итоги экспертизы фильма «Матильда». Путин высказал свое мнение о конфликте между Учителем и Поклонской