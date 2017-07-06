Каждый десятый выпускник российского вуза может не получить работу

Аналитический центр при правительстве РФ предоставил доклад, в котором содержатся неутешительные данные.

Оказывается, что каждый десятый выпускник российского вуза рискует не найти работу после завершения своего обучения. В докладе говорится о том, что на рынке труда в настоящий момент наблюдается переизбыток людей, получивших высшее образование, передает ТАСС.

Ряд аналитиков также уточняет, что сейчас существует ощутимый дисбаланс между спросом на трудовые ресурсы и предложением работников со средним специальным образованием.