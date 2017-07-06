Концертному аферисту Лунькову дали три года колонии

Сегодня в Киевском районном суде Симферополя был вынесен приговор концертному аферисту Константину ЛУНЬКОВУ за мошенничество при продаже билетов на несостоявшийся концерт «Дискотека 80-х» на стадионе «Локомотив».

Его приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, рассказал «Аргументам недели – Крым» один из потерпевших Сергей СИЗИКОВ. То время, которое он провел в СИЗО Симферополя (с августа по июль), входит в срок наказания.

Прокурор просил для ЛУНЬКОВА 4 года колонии, но судья решил присудить на год меньше, при том что не нашел ни смягчающих, ни отягчающих обстоятельств, а также отметил, что подсудимый не раскаялся за совершенное преступление.

Защита мошенника имеет право в течение 10 дней подать апелляционную жалобу на вынесенный приговор.

Кроме того, ЛУНЬКОВ обязан вернуть средства за билеты 108 потерпевшим – всего более 500 тысяч рублей. Как сообщил СИЗИКОВ, сам ЛУНЬКОВ утверждает, что денег у него нет. В случае, если после рассмотрения апелляции приговор оставят без изменения, то мошеннику придется трудиться в колонии. Все заработанные деньги пойдут на возмещение ущерба потерпевшим.

Напомним, в начале сентября 2016 года крымские правоохранители задержали ЛУНЬКОВА по подозрению в совершении мошеннических действий при продаже билетов на фестиваль «Дискотека 80-х». В конце января стало известно о том, что прокуратура Крыма передала уголовное дело в суд. По информации надзорного ведомства, гражданам был причинен ущерб на сумму свыше 500 тысяч рублей, пишет "АН-Крым".

«Дискотека 80-х» – это первый крымский концерт, который организовал Константин ЛУНЬКОВ. После этого он, являясь учредителем ООО «Союзник», организовывал еще несколько мероприятий, среди которых «Московский цирк на льду». Артисты цирка выступили в Севастополе, однако не получили гонорары. Это же мероприятие должно было состояться и в ДКП в Симферополе, однако в последний момент стало известно об отмене представления, а деньги за билеты получила лишь малая часть купивших билеты. Еще несколько мероприятий, которые впоследствии не состоялись, ЛУНЬКОВ организовывал в Севастополе. Последнее – концерт «Легенды СССР», который якобы должен был пройти 20 августа в туристическом центре «Звездный Берег» в поселке Орловское.