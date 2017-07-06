Роснефть vs. АФК «Система» - это столкновение двух программ развития России

Судебный процесс «Роснефти» против АФК «Система» российского олигарха Владимира Евтушенкова за нефтяной актив в виде ООО «Башнефть» следует оценивать не только как «спор хозяйствующих субъектов», но и как окончательное желание государства избавиться от наследия олигархической «семибанкирщины» 90-х.

Можно сказать, речь идет о столкновении двух программ развития экономики, а значит, и двух разных точек зрения на будущее России.

Подобная оценка звучит в высказываниях многих экспертов, которые обращают внимание, что краеугольная проблема спора за «Башнефть» - это не борьба за контроль над нефтяным активом, а ответ на вопрос – будут ли доходные предприятия работать на интересы государства или только обслуживать узкую прослойку олигархов. Данный вопрос можно переформулировать и в привязке к интересов регионов России – будет ли «Башнефть» работать на интересы жителей Башкирии или на частное лицо, которому проблемы республики и ее населения индиффирентны.

Казалось бы, нефтяная компания должна была стать серьезным подспорьем для республики, ведь основные активы «Башнефти» сосредоточены как раз на территории Башкирии. Но вклад «Башнефти» в доходы и инфраструктуру Башкирии при «Роснефти» и при Евтушенкове – это две кардинально разные картинки.

Президент республики Рустэм Хамитов в телевизионном интервью «Россия 24» оперирует цифрами, чтобы показать, как жилось республике, когда «Башнефть» входила в частную бизнес-империю Евтушенкова и как обстоят дела сегодня, когда компания работает под контролем ПАО «НК «Роснефть», чей контрольный пакет принадлежит государству. По словам Хамитова, Евтушенкову удалось нарастить свои доходы от «Башнефти» в 7-15 раз. В то же время доходы республики Башкирия за период, пока компания работала в структуре АФК «Система», снизились как минимум в три раза.

Еще одной серьезной статьей убытков для Башкирии стала продажа Евтушенковым целого ряда важных производств.

«В результате сегодня, например, сырье для производства моющих средств, смазочных охлаждающих жидкостей покупается за рубежом. А раньше предприятия «Башнефти» производили так называемые синтетические жирные кислоты, которые используются для производства этого сырья. Мы просили, требовали восстановления ряда производств. Наши требования не были услышаны...» - поведал Рустэм Хамитов подробности отношений между Башкирией и Евтушенковым, которые ранее не были известны широкой публике.

Сегодня же, по словам главы Башкирии, ситуация на глазах меняется к лучшему. «Сегодня уже существует — пускай в первом приближении — программа мощного наращивания нефтехимического производства, глубокой переработки нефти. Эта программа стоит достаточно весомо, весит очень хорошо — несколько десятков миллиардов рублей. Я уверен, что в ближайшее время и на «Уфаоргсинтезе», и на нефтеперерабатывающих заводах начнутся новые стройки»,- рассказывает президент о перспективах развития «Башнефти» под руководством государственной компании.

Сравнивая два настолько разных подхода, аналитики приходят к выводу, что результаты судебного спора за «Башнефть» станут прецедентом, который определит будущее отношений между государством и крупным олигархическим бизнесом на годы вперед. Ведь в данном случае столкнулись не просто бизнес-интересы – можно сказать что столкнулись два разных подхода, государственнический и олигархический. Суть государственнического подхода заключается в том, чтобы развивать добывающую промышленность и производство в России, интересы олигархического давно описаны фразой «что украли – то и продали». А сегодня, в условиях новой «холодной войны», развязанной Западом против России, есть риск потерять из-за обвала цен на нефть не только экономику, но и всю страну, как в 1991 году.

Более того, многие российские эксперты считают, что не стоит и заикаться об экономическом росте, пока государство не консолидирует в своих руках самые крупные и самые доходные активы, чтобы затем приступить к восстановлению масштабных производственных цепочек и кооперации между предприятиями и отраслями. Потери от экономического кризиса «ударили рублем» и показали, что пока самые доходные активы лежат по разным карманам, они могут обогащать только своих владельцев, а миллионам простых россиян в такой ситуации ничего не светит.

История «Башнефти» в очередной раз показала, что олигархический бизнес стремится выжимать подконтрольные активы как лимон, а также максимально экономить на помощи местным жителям, не особенно заботясь о модернизации и судьбе предприятия через 10-20 лет.

К примеру, прежний владелец «Башнефти» стремился не сообщать акционерам, сколько денег вкладывает в модернизацию компании. Причина такого поведения выяснилась только сейчас, когда оказалось, что люди Евтушенкова просто не осуществляли необходимых инвестиций в модернизацию «Башнефти». Кроме того, аудит показал большое количество нарушений техники безопасности и других происшествий, которые руководители компании дали команду просто не регистрировать.

Наконец, за весь период, пока «Башнефть» работала в составе бизнес-империи Евтушенкова, владелец и топ-менеджеры АФК «Система» вывели из компании активов на 106,6 миллиарда рублей (по старому курсу доллара – это 170 миллиардов), не считая того, что 57 миллиардов изъяли чистыми деньгами.

И в этом кардинальное отличие олигархического подхода от государственного, ведь государство руками «государевых людей» вынуждено действовать стратегически, планируя на десятилетия вперед.