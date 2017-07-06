В Петербурге появится социальная очередь к мощам Николая Чудотворца

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов заявил, что к мощам Николая Чудотворца будет организована социальная очередь.

Уточняется, что будет также основная очередь в Александро-Невскую лавру, где с 13 по 28 июля можно будет поклониться мощам Николая Чудотворца. Отмечается также, что посетители смогут попасть в лавру с 7 утра до 10 вечера ежедневно. Социальную очередь организуют специально для инвалидов, которым слишком тяжело переносить долгие часы ожидания, передает РИА "Новости".

Напомним, что до 12 июля мощи святого будут находиться в храме Христа Спасителя в Москве.