Аксенов избавился от московской команды, – мнение

Массовые увольнения, анонсированные премьером крымского правительства Сергеем АКСЕНОВЫМ, отражают потребность в ускорении процесса модернизации Крыма. Тем более, что в обществе назрели очень большие ожидания по этому поводу.

Такое мнение высказал «Аргументам недели – Крым» политический эксперт Владимир ДЖАРАЛЛА.

«В преддверии этих перемен ходили слухи о возможном учреждении в Крыму должности премьер-министра при губернаторе. Причем называлось конкретное имя и предполагалось, что он будет из центра. Однако пока это очень сомнительно, так как в этом случае фигура главы республики становится номинальной, что естественно вызовет сильную конкуренцию и борьбу. А теперь уже очевидно, что речь шла об этих переменах, которые случились», – пояснил эксперт.

По словам ДЖАРАЛЛЫ, сегодня произошло «избавление от московской команды, то есть тех, кто зашел сюда еще во времена БЕЛАВЕНЦЕВА, а на их место пришли люди из крымской команды АКСЕНОВА и КОНСТАНТИНОВА».

Что касается грядущего назначения Вадима ВОЛЧЕНКО министром курортов и туризма Крыма, то его, по словам политолога, называли одним из возможных кандидатов на пост министра информации и связи вместо Дмитрия ПОЛОНСКОГО.

При этом отставка главы администрации Ялты Андрея РОСТЕНКО эксперту пока непонятна, пишет "АН-Крым".