Путин лично обкатал правительственный лимузин отечественной сборки

Владимир Путин готов пересесть с бронированного "Мерседеса" на представительский лимузин отечественной разработки. Более того, он уже обкатал новинку - правительственный лимузин проекта "Кортеж".

Президент, который сейчас передвигается на специальном бронированном лимузине Mercedes-Benz S600 Pullman, остался доволен детищем НАМИ, сообщил "Известиям" глава Минпромторга Денис Мантуров.

Правда, Владимир Путин прокатился на более раннем прототипе, поскольку серийный образ находится на стадии доводочных работ. Именно этот так называемый "прототип А" должен до конца года попасть в гараж ФСО для различных испытаний. А первый публичный дебют нового лимузина "Кортеж", который будет носить марку Aurus, состоится в 2018 году во время инаугурации президента России.



