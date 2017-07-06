Волки «Тайгана» начинают день с «заутренней»

Словно по команде хищники устраивают «хоровое пение», в котором принимают участие, как взрослые, так и молодежь.

Каждое утро, как только в 8:00 запускается музыкальная трансляция, именно волки начинают хоровое завывание, к которому подключаются находящиеся в различных вольерах особи.

Директор парка Олег ЗУБКОВ, комментируя «Аргументам недели – Крым» этот феномен, рассказал, что пробовал запускать первой различные мелодии и результат один и тот же – волки начинают подвывать композиции.

Предложение поэкспериментировать с группой «Ленинград» ЗУБКОВ отверг, сказав, что услаждает гостей «Тайгана» лишь классическими произведениями, которые, как сделал вывод журналист «АН-Крым», волки на слух не переносят.

Явление это стало настолько популярным, что некоторые приезжают специально к восьми утра, чтобы своими глазами увидеть это диво, пишет "АН-Крым".