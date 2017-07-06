«Южноуральская панорама» выявила лучших управленцев Златоуста

Газета «Южноуральская панорама» продолжает работу над проектом «Лучшие управленцы Челябинской области». В июне эксперты издания исследовали ситуацию в Златоусте.

Как уточнял чуть ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский, Златоуст - город с серьезными машиностроительными традициями, в котором живут высококвалифицированные люди.

- Мне нравится, что глава округа искренне верит в то, каким Златоуст должен быть в будущем, - отмечал губернатор. - Он неразрывно связывает свой успех с успехом города. И это очень правильная взаимосвязь.

Отметим, что этот проект демонстрирует потенциальным инвесторам и кураторам государственных инфраструктурных программ перечень наиболее эффективных руководителей Южного Урала, а также показывает успехи их команды, уже имеющиеся достижения и потенциальные возможности.

Проект выполнен по технологии лонгрид – это новый формат подачи информации, который пользуется большим успехом у вдумчивой аудитории.

Перечень лучших управленцев Златоуста вы можете найти здесь