Жители Филейки и ОЦМ на день останутся без воды

В пятницу, 7 июля, жители микрорайона «Филейка» и «ОЦМ» останутся без воды.

С 9 до 20 часов Кировские коммунальные системы будут вести работы на улице Подгорной, 7.

Воды не будет по адресам:

Жуковского - 6, 6г/1, 6г/2; Сутырина – 1,3,5,7,9,12,14,18,20

Подгорная – 1(д/с),2,3,4,5,6,7, 8,12,14, 15,15а,17,16,18,18а,

Свердлова – 4 (больн),5,5а,6,7,7а,8,8а,9,9б,10,11,12,13,14,14а,15,16,17,18,18а,18б,19,20,

21 (шк), 22,22а,22б, 23,24,24а, 25,25а 26, 27,27а,28,30,30а,32,32а,34

Макаренко - 1,2, 5, 6,7,8, 9,10,11; Вершининский пер. - 1,1/1,3, 4,5,7,

О. Кошевого - 1,1а,2,4,6(д/с),6а,9,12,14; Курагинский пер – 2,3,5,

пр. Шаляпина – 2, 2а 3,3а, 4,5,5а(д/с), 6,6а, 7,8;

Северная Набережная - 1,3,5,7,9,11,13,15,15/1,17,19

Октябрьский пр -2,2а,4(баня),4а, 21(шк), 23,23а, 25,25а,27,27а 29,29/2

Уральская -4,5,6,8,7б,7а,7,9 (шк); Шорина - 4,14,16,18,18б(данар),24,26,28, 30

пер. Дружбы - 3,3а,5,6(баня),7,8,10; ул. Дружбы - 3,4,5,5а,7,9,9а(д/с),11

Металлургов - 3,4,5,6,7,7а, 8,9,10,11; Дзержинского - 17,19а(д/с),21а(д/с)

Жителям города на указанный период времени предлагают сделать необходимый запас воды.