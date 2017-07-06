5 июля известный адвокат Сергей Жорин, без которого не обходится почти ни один звездный развод, и чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина, больше известная как «мисс Кувалда», официально зарегистрировали брак.

Молодожены расписались в дворце бракосочетаний на территории Barvikha Luxury Village, обменявшись обручальными кольцами с бриллиантами, пишет «СтарХит». На торжестве присутствовал ограниченный круг знакомых.

Знаменитости познакомились год назад при казусных обстоятельствах. Выйдя из ресторана, Сергей стал открывать дверь, как ему казалось, своего синего BMW, но замок почему-то не поддавался. В это время спортсменка наблюдала, как адвокат пытается проникнуть в ее машину. Когда молодые люди поняли, что являются обладателями одинаковых джипов, они от души посмеялись над ситуацией, обменялись телефонами и разъехались, чтобы уже через пару дней встретиться снова – Наталья предложила Жорину преподать несколько уроков бокса. Как известно, Рогозина является самой титулованной спортсменкой в мире женского бокса.



Для 41-летнего юриста это уже пятый брак, для 41-летней спортсменки – второй. У Жорина подрастают двое сыновей от предыдущих отношений: 7-летний Александр и 4-летний Даниил, у спортсменки тоже есть сын -16-летний сын Иван. Дети супругов между собой пока не знакомы.



