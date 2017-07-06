"КосмоКурс" будет строить свои ракеты, если не сможет договориться с Роскосмосом
6 июля 2017, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]
В скором времени "КосмоКурс" - российский оператор в области суборбитального туризма - может начать производить собственную ракетно-космическую технику.
Это произойдет, если организация не сможет договориться с Роскосмосом о размещении заказов. Глава "КосмоКурса" Павел Пушкин заявил в четверг, 6 июля, что в настоящий момент с госкорпорацией ведутся активные переговоры по данному вопросу.
Как уточняет ТАСС, если полное взаимопонимание не будет достигнуто, вышеуказанная компания начнет развивать собственное производство, в частности с привлечением ресурсов инвестора.