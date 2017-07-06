"КосмоКурс" будет строить свои ракеты, если не сможет договориться с Роскосмосом

В скором времени "КосмоКурс" - российский оператор в области суборбитального туризма - может начать производить собственную ракетно-космическую технику.

Это произойдет, если организация не сможет договориться с Роскосмосом о размещении заказов. Глава "КосмоКурса" Павел Пушкин заявил в четверг, 6 июля, что в настоящий момент с госкорпорацией ведутся активные переговоры по данному вопросу.

Как уточняет ТАСС, если полное взаимопонимание не будет достигнуто, вышеуказанная компания начнет развивать собственное производство, в частности с привлечением ресурсов инвестора.