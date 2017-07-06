Янукович хотел бы возвращения Крыма в состав Украины

Экс-президент Украины Виктор Янукович ответил на вопрос о статусе Крыма. Он бы хотел возвращения Крыма в состав Украины, но решение о присоединении принимали крымчане, и это было предсказуемым.

"Когда жители приняли решений уйти с Украины, они защищали себя и свои семьи, это было их решение… они боялись, что Майдан перекинется на территорию Крыма", — сказал Янукович журналистам. При этом он добавил, что всегда было известно, что "там были пророссийские настроения".

По словам Януковича, вопрос Крыма "болезненный, но ответ на него может дать только время и люди".

Крым вернулся в состав России после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение.