5 июля в возрасте 55 лет ушел из жизни сценарист, актер и музыкант, поэт-песенник, подаривший квартету "Секрет" стихи к таким известным хитам, как "Привет", "Старый ковбой", "Именины у Кристины" и "Алиса" - Дмитрий Рубин.



Об этом сообщил ТАСС участник группы "Секрет" Андрей Заблудовский.



В 1982 году Дмитрий Рубин вместе с Максимом Леонидовым и Николаем Фоменко создал бит-квартет "Секрет", но вскоре покинул ее, уступив место Андрею Заблудовскому. Но песни, стихи к которым написал поэт, остались в репертуаре группы. Выступал Рубин и сольно, а в 2007 году создал собственный музыкальный коллектив. Песни на его стихи исполняли очень известные артисты - Алла Пугачева, Татьяна Буланова, Михаил Боярский, Максим Леонидов. За свою музыкальную карьеру Рубин написал более 300 песен.

Многие не знают, что он также являлся автором сценариев для сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Голландский пассаж", "Морские дьяволы", "Роковое сходство" и других.