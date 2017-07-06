Сотовые операторы будут делиться информацией о владельцах сим-карт с банками

Сотовые операторы в скором времени начнут обмениваться данными о владельцах сим-карт с банками. Это будет происходить через единый сервер, который будет обслуживаться Центральным НИИ связи при Минкомсвязи.



Это делается для того, чтобы снизить риски мошенничества для клиентов кредитных организаций. По запросу банков сотовые операторы должны будут предоставлять информацию о владельце сим-карты и историю действия с ней: выдача дубликата, замена, приостановка обслуживания, смена оператора и т.д.



В последнее время участились случаи получения мошенниками дубликата сим-карты к известному им номеру телефона абонента. Делается это с помощью поддельных документов или удостоверений. После этого мошенники под видом, например, сотрудников банков выманивают через звонки и СМС конфиденциальные данные клиентов — номера карт, счетов, кодовые слова, одноразовые пароли и используют их для получения несанкционированного доступа к интернет-банку, мобильному банку, к сервисам перевода с карты на карту для того, чтобы через мошеннические операции завладеть чужими деньгами, сообщает РБК.

После случившегося теракта в питерском метро сенаторы предложили ужесточить незаконную продажу сим-карт.