Гидрометцентр ответил на критику промокшего под дождем Жириновского

Ранее «Аргументы недели» сообщали про критику лидера ЛДПР Владимира Жириновского по отношению к столичным синоптикам. Владимир Вольфович вымок под дождем и поэтому предложил разогнать Гидрометцентр.

Специалисты Гидрометцентра с претензиями Жириновского не согласны, пишет газета «Известия».

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова заметила Владимиру Вольфовичу, что предсказать появление тучи над головой каждого человека синоптик не в силах, а потому претензии Жириновского по поводу «неправильного прогноза погоды» несправедливы.

По возможности дождя прогноз был общий, сказала Макарова. Синоптик отметила, что на новом сайте Гидрометцентра есть прогностическая карта осадков на два часа вперед, но стопроцентной гарантии и она не дает.