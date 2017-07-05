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В Варненском районе подача электричества стала надежнее

5 июля 2017, 21:13 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Работники «Челябэнерго» повысили надежность услуги электроснабжения для потребителей Варненского района Челябинской области. Специалисты Троицких электросетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» заменили изоляторы на воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ «Ракитная – Александровская». Стоимость работ составила порядка полумиллиона рублей.

Изоляторы крепят провода к воздушной линии и изолируют их. Вместо морально устаревших изоляторов на этой ветке появилось 78 новых аэродинамических креплений, а также 450 гасителей вибрации. Благодаря их работе электроснабжение деревень Ракитная и Александровская стало надежнее.

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