В Варненском районе подача электричества стала надежнее

Работники «Челябэнерго» повысили надежность услуги электроснабжения для потребителей Варненского района Челябинской области. Специалисты Троицких электросетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» заменили изоляторы на воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ «Ракитная – Александровская». Стоимость работ составила порядка полумиллиона рублей.

Изоляторы крепят провода к воздушной линии и изолируют их. Вместо морально устаревших изоляторов на этой ветке появилось 78 новых аэродинамических креплений, а также 450 гасителей вибрации. Благодаря их работе электроснабжение деревень Ракитная и Александровская стало надежнее.