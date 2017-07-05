В Москве из-за грозы задерживаются поезда

Про сильнейшую грозу в Москве «Аргументы недели» сообщали ранее. Теперь стало известно, что из-за стихии задерживаются пригородные поезда на участке Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД).

Про задержку пригородных поездов на Ярославском направлении сообщает ТАСС.

Грозовой фронт, накрывший столицу вечером 5 июля, нарушил работу системы авторегулировки и теперь поезда вынуждены ходить с увеличенными интервалами на перегоне Москва-3 - Лосиноостровская.

Аварийные бригады уже работают на месте происшествия, восстанавливают штатный режим работы автоматики. Пока на Ярославском вокзале объявляют, что электрички задерживаются на неопределенное время.